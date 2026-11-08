Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (9/11): Bắc Bộ chuyển rét, cục bộ mưa to đến rất to; Nghệ An đến Quảng Trị có mưa lớn

Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (9/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ mai trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ mai trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-34 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ mai phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ mai mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến:

Hiện nay (ngày 8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ; nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 27-30 độ.

Trên đất liền: Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

- Gió: Chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

- Nhiệt độ: Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Trên biển:

- Từ tối và đêm 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ -5m; biển động mạnh.

Thiên tai đi kèm:

Từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Diễn biến 24h qua:

Hiện nay (ngày 8/11), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Diễn biến 24-48h tới:

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 8-9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến ngày 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra:

Ngoài ra, từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

(Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm).

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).