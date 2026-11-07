Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (8/11): Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế chiều tối mưa rào rải rác, có nơi mưa to
Các khu vực có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối 8/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (8/11):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-8-11-bac-bo-thanh-hoa-den-hue-chieu-toi-mua-rao-rai-rac-co-noi-mua-to-465973.html