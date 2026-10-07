Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (8/10): Huế, Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông; Bắc Bộ trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội, ít mây, đêm 7/10 không mưa, ngày 8/10 trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (8/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) từ gần sáng mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng TP. Huế mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Hôm nay (7/10), ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính 7h đến 15h ngày 7/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Hương Phú (TP. Huế) 101,2mm, Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 88,2mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 70,8mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/10 mưa lớn giảm dần.

Từ gần sáng 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 7/10 và ngày 8/10, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo mưa lớn chi tiết:

Cảnh báo: Đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng TP. Huế và TP. Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Hiện trạng: Hiện nay, mực nước trên các sông ở TP. Huế có xu thế lên; các sông ở Quảng Trị, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi biến đổi chậm. Mực nước lúc 13h ngày 7/10 trên sông Hương (TP. Huế) tại trạm Kim Long 1,02m, trên mức báo động (BĐ)1 0,02m.

Cảnh báo: Từ nay (ngày 7/10) đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến đông Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở TP. Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.