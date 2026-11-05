Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (6/11): Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, chiều tối cục bộ mưa to; phía Nam ngày nắng
Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, chiều tối 6/11 mưa to cục bộ. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (6/11):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-6-11-bac-bo-mua-rao-va-dong-rai-rac-chieu-toi-cuc-bo-mua-to-phia-nam-ngay-nang-465065.html