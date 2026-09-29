Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (30/9): Bắc Bộ có nắng nóng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 29/9 không mưa, ngày 30/9 nắng nóng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (30/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo nắng nóng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua

Ngày 29/9, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6 độ, Láng (Hà Nội) 36,8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3 độ, Vinh (Nghệ An) 36,1 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48 giờ tới

Ngày 30/9, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo nắng nóng: Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Dự báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.