Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm và sáng trời rét, sáng sớm sương mù rải rác.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết trong đêm hôm nay và ngày mai (30/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Có mây, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Có mây, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng TP. Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đêm nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đêm nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Đêm nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến tỉnh Đắk Lắk

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (29/11), khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 29/11 có nơi trên 50mm, như:

Trà Giáp (TP. Đà Nẵng): 51,2mm

Ba Nam (Quảng Ngãi): 116,8mm

Lưu vực Suối Ngã Hai HCN Mỹ Lâm (Đắk Lắk): 54,4mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Từ chiều tối 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/11:

Phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Từ chiều ngày 30/11, mưa lớn tại khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai

Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin cảnh báo riêng.)