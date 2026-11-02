Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (3/11): Bắc Bộ ngày nắng; Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội, gió nhẹ, ngày 3/11 trời nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (3/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La và Lào Cai

Tình hình mưa đã qua:

Trong 12 giờ qua (từ 3h đến 15h ngày 2/11), khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Quỳ 151mm, Nậm Rạng 105,2mm...

Trong 3 giờ qua (từ 12h đến 15h ngày 2/11), khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Bằng 55,2mm, Chiềng Chăn 44mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Sơn La: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mung, Mai Sơn, Ngọc Chiến, P. Mộc Châu, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Tân Yên, Xím Vàng, Yên Sơn.

- Lào Cai: Tằng Loỏng, Võ Lao; Văn Bàn; Bảo Thắng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.