Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (29/9): Bắc Bộ có nắng nóng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 28/9 không mưa, ngày 29/9 trời nắng, có nơi nắng nóng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (29/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Khánh Hòa

Tình hình mưa đã qua:

Trong 2 giờ qua (từ 13h đến 15h ngày 28/9), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Thành Sơn3 80,8mm, Khánh Trung 35,3mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt tại các xã/phường: Tây Khánh Sơn; Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.