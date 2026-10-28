Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (29/10): Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào rải rác; từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cục bộ mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, chiều 29/10 mưa rào và dông rải rác, gió cấp 2-3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (29/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Hôm nay (28/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 28/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã - Phú Lộc (TP. Huế) 117,6mm, Bà Nà (TP. Đà Nẵng) 130mm…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Từ chiều tối 28/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm; riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; chiều tối và tối 28/10, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin cảnh báo riêng.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng

Tình hình mưa đã qua: Trong 16 giờ qua (từ 23h ngày 27/10 đến 15h ngày 28/10), khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Đồng 133,4mm (Hà Tĩnh); Bình Điền 141,2mm, Dương Hoà 138,6mm (TP. Huế); Bà Nà1 145mm (TP. Đà Nẵng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6h tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.