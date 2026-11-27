Dự báo thời tiết Hà Nội, rét về đêm và sáng, ngày nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (28/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi; riêng Quảng Trị mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh tăng cường

Diễn biến thời tiết trong 24h qua:

Hiện nay (ngày 27/11), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 23-26°C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48h tới:

- Trên đất liền:

Chiều tối và đêm 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

- Trên biển:

Từ chiều tối 27/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m; biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động của thiên tai:

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ TP. Huế đến tỉnh Khánh Hòa

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (27/11), khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 27/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Hồ chứa nước Thủy Yên (TP. Huế) 35.6mm, Đề Gi (Gia Lai) 37.2mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ chiều tối ngày 27/11 đến ngày 29/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực TP. Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ đêm 27/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng 30/11:

- Khu vực từ TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

- TP. Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa: Phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

- Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).