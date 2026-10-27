Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (28/10): Khu vực Hà Tĩnh - Huế và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 27/10 có lúc mưa rào và dông, ngày 28/10 trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (28/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Hôm nay (27/10), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 27/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Hoàng Mai (Nghệ An) 126mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 85mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới:

Từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Ngoài ra, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn chi tiết:

Cảnh báo: Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tinh cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Nghệ An

Tình hình mưa đã qua: Trong 5 giờ qua (từ 8h đến 13h ngày 27/10), khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Nông trường15 74,6mm, Quỳnh Lưu 66,8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6h tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các xã/phường: Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Khánh, P. Tây Hiếu, P. Thái Hòa, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Yên Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.