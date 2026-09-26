Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (27/9): Bắc Bộ gió nhẹ, trời nắng; Nam Bộ tối nay và chiều mai mưa rào, rải rác có dông
Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trung Bộ và Nam Bộ tối nay (26/9) và chiều mai (27/9) mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23 độ C.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (27/9):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-27-9-bac-bo-gio-nhe-troi-nang-nam-bo-toi-nay-va-chieu-mai-mua-rao-rai-rac-co-dong-448853.html