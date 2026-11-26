Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 26/11 và sáng 27/11 trời rét, ngày nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (27/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi; riêng TP. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin không khí lạnh tăng cường

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (ngày 26/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 19-21 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển: Từ chiều tối 27/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ TP. Huế đến tỉnh Khánh Hòa

Hiện trạng

Hiện nay, mực nước trên các sông ở TP. Huế, các sông ở phía Đông Quảng Ngãi đang ở trên dưới mức báo động (BĐ)1. Mực nước lúc 13h ngày 26/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,05m, trên BĐ1 0,05m.

Cảnh báo

Hôm nay, ngày mai (27/11), mực nước trên các sông ở TP. Huế và phía Đông Quảng Ngãi sẽ dao động theo xu thế xuống và ở dưới mức BĐ1.

Từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ TP. Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở TP. Huế, Đông Gia Lai lên mức BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đà Nẵng, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng khu vực đồng bằng, ven biển và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP. Huế đến Khánh Hòa.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ghi chú: Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.