Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (26/9): Bắc Bộ ngày nắng; Nam Bộ chiều và đêm mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết Hà Nội, chiều tối, đêm 25/9 có lúc mưa rào, dông, ngày 26/9 trời nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (26/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ

Hôm nay (25/9), khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 25/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Đò Đao (Nghệ An) 101,8mm, Kỳ Khang (Hà Tĩnh) 81,8mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 97,6mm…

Dự báo: Chiều tối và đêm 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

Hiện trạng: Mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Lúc 13h ngày 25/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,24m, trên báo động (BĐ)1 0,24m.

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.