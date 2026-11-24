Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, trời rét, gió cấp 3, nền nhiệt thấp nhất khoảng 15-17 độ C.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (25/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Chiều nay (24/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm 3-6 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: Chiều tối và đêm nay (24/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: Mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động. Ven biển các tỉnh từ TP. Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Đêm 24 và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hiện nay (24/11), ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 24/11 có nơi trên 50mm như các trạm: Hoang Thèn (Lai Châu) 126,8mm, Bản Khoang 2 (Lào Cai) 57mm, Hương Lâm 1 (Hà Tĩnh) 59.2mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, đêm 24 và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đêm 24 và ngày 25/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).