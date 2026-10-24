Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (25/10): Ba miền Bắc-Trung-Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 24/10 không mưa, ngày 25/10 trời nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (25/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.