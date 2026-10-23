Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (24/10): Bắc Bộ, Bắc-Trung Trung Bộ ngày nắng; Nam Bộ tối mưa rào và dông rải rác
Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khu vực Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nam Bộ tối mưa rào và dông rải rác.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (24/10):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-24-10-bac-bo-bac-trung-trung-bo-ngay-nang-nam-bo-toi-mua-rao-va-dong-rai-rac-460045.html