Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (22/9): Bắc Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày có nắng nóng; Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (22/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa lớn khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai; các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (21/9), khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 21/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Phong Mỹ (TP. Huế) 81.8mm, Hồng Trung (TP. Huế) 70.8mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cảnh báo

Từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 23/9, mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ TP. Huế đến Lâm Đồng

Hiện trạng

Hiện nay, mực nước các sông từ TP. Huế đến Lâm Đồng có dao động và còn ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo

Từ đêm nay (21/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ TP. Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, KônHà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Lâm Đồng (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.