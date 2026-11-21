Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 20/11 và sáng sớm 22/11 trời rét.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (22/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Bắc có mây, mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin cảnh báo lũ trên các sông tại TP. Huế

Hiện trạng

Hiện nay, mực nước trên các sông ở TP. Huế có dao động. Mực nước lúc 13h ngày 21/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,04m, trên mức báo động (BĐ)1 0,04m.

Cảnh báo

Từ hôm nay (21/11) đến ngày 22/11, trên các sông ở TP. Huế tiếp tục có dao động và ở trên dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc TP. Huế.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.