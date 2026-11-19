Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, trời rét, gió Đông Bắc cấp 3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (20/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tin không khí lạnh tăng cường

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Chiều nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 19-22 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội: Có lúc có mưa. Trời rét.

Trên biển:

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin cảnh báo lũ trên sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Hiện trạng

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo

Từ đêm nay (19/11) đến ngày 22/11, trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức BĐ1-BĐ2; trên các sông khác ở Nam Quảng Trị, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy.