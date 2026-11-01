Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (2/11): Nhiều khu vực mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 1/11 có lúc mưa rào và dông, ngày 2/11 cục bộ có nơi mưa to.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (2/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ

Hiện nay (ngày 1/11), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo: Đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo, dự báo triều cường vùng ven biển Bắc Bộ

Hiện trạng đã qua:

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu đang ở mức cao, có xu hướng giảm. Mực nước cao nhất tại trạm Hòn Dấu đạt 3,93m lúc 8h40 ngày 1/11.

Dự báo diễn biến 24 giờ tới:

Dự báo diễn biến 24-48 giờ tới:

Mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dấu có thể đạt 3,80 - 3,85m.

Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường:

Dự báo tác động:

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 7- 10h hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi chiều, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.