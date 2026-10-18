Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (19/10): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng; Nam Bộ chiều và tối cục bộ mưa to
Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế đêm nay mưa vài nơi, sáng sớm mai có nơi có sương mù, ngày nắng. Tỉnh Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ chiều và tối mưa rào, rải rác có dông, mưa to cục bộ.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (19/10):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, phía Bắc đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-19-10-bac-bo-bac-trung-bo-dem-mua-vai-noi-ngay-nang-nam-bo-chieu-va-toi-cuc-bo-mua-to-458053.html