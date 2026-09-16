Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (17/9): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cảnh báo ngập lụt và sạt lở đất

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 16/9 và ngày 17/9, nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gió cấp 2-3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (17/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (16/9), khu vực Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 16/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Yên Lập (TP. Quảng Ninh) 94,6mm, Trung Hạ (Thanh Hóa) 155,4mm, Thông Thụ (Nghệ An) 137,4mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 36 giờ tới

Từ chiều tối 16/9 đến ngày 17/9:

Khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Lạng Sơn, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và phía Bắc tỉnh Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 16/9, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Hiện trạng

Hiện nay, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đã đạt đỉnh 14,93m (lúc 9h ngày 16/9), trên báo động (BĐ) 3 1,93m và đang xuống; lũ trên các sông ở tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa đang lên.

Mực nước lúc 13h ngày 16/9 trên một số sông như sau: Trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi 14,27m, trên báo động (BĐ)3 1,27m; Trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,01m, trên BĐ3 0,01m; Trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Thạch Quảng 16,95m, trên BĐ3 0,95m; tại trạm Kim Tân 11,61m, dưới BĐ3 0,39m; Trên sông Âm (Thanh Hóa) tại trạm Lang Chánh 51,79m, trên BĐ3 0,79m; Trên sông Chu (Thanh Hóa) tại trạm Cửa Đạt 31,20m, trên BĐ3 0,20m (Hồ Cửa Đạt đang vận hành với tổng lưu lượng xuống hạ du là 2080m3/s lúc 13h ngày 16/9).

Cảnh báo

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ), Hoàng Long (Ninh Bình) sẽ duy trì ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Bưởi tiếp tục lên và ở mức trên BĐ3; hạ lưu sông Mã, sông Chu tiếp tục lên và có khả năng ở mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Cảnh báo tác động của lũ:

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.