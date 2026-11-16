Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (17/11): Các khu vực đêm mưa vài nơi, ngày nắng; Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 16/11 không mưa, ngày 17/11 trời nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (17/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.