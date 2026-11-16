Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (17/11): Các khu vực đêm mưa vài nơi, ngày nắng; Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác
Nhiều khu vực đêm nay mưa vài nơi và dông, ngày 17/11 trời nắng. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm 17/11 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (17/11):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-17-11-cac-khu-vuc-dem-mua-vai-noi-ngay-nang-bac-bo-sang-som-suong-mu-nhe-rai-rac-469697.html