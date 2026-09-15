Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (16/9): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; các khu vực khác chiều tối có mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, mưa to đến rất to và dông.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (16/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An

Diễn biến 24h qua:

Hôm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 15/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm, Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116,6mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm, Hạ Long (TP. Quảng Ninh) 73,8mm…

Diễn biến 24-48h tới:

Từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9:

Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ; TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Tp. Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9:

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP. Hà Nội; Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra:

Chiều tối và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 15/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Hiện trạng

Hiện nay, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi là 12,77m (lúc 12h ngày 15/9), dưới báo động (BĐ) 3 0,23m.

Lũ trên sông Âm (Thanh Hóa) đang dao động và ở trên mức BĐ1, trên sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa) đang lên và ở trên mức BĐ2.

Mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Ninh Bình đang lên và còn ở dưới mức BĐ1.

Mực nước lúc 13h ngày 15/9 trên một số sông như sau: Trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi 12,68m, dưới BĐ3 0,32m; Trên sông Âm (Thanh Hóa) tại trạm Lang Chánh 48,81, trên BĐ1 0,31m; Trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Thạch Quảng 15,36m, trên BĐ2 0,36m; Trên sông Yên (Thanh Hóa) tại trạm Chuối 3,06m, trên BĐ2 0,26m.

Cảnh báo

Từ nay (ngày 15/9) đến ngày 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) lên trên mức BĐ3; sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Lào Cai còn ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ:

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.