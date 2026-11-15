Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (16/11): Các khu vực ngày nắng; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 15/11 mưa vài nơi, sáng sớm 16/11 có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (16/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.