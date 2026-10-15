Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (16/10): Nhiều khu vực đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 15/10 không mưa, sáng sớm 16/10 có nơi sương mù, ngày nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (16/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng

Hôm nay (15/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 15/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Long Sơn (TP. Hồ Chí Minh) 50,6mm, Cống Tân Thuận Bình (Đồng Tháp) 47,2mm…

Dự báo: Chiều và tối 15/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lâm Đồng

Tình hình mưa đã qua: Trong hai giờ qua (từ 12h đến 14h ngày 15/10), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Đèo Bảo Lộc 62mm; Mỹ Đức 57,4mm, Hoài Đức-Lâm Hà 55,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường: Đạ Tẻh 3, Đinh Văn Lâm Hà, Hòa Ninh, Phúc Thọ Lâm Hà; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Nam Thành, P. 1 Bảo Lộc, P. 2 Bảo Lộc, P. 3 Bảo Lộc, P. B’Lao, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà, Trà Tân.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.