Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (15/11): Các khu vực ngày nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, có sương mù
Các khu vực ngày 15/11 trời nắng. Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế lạnh về đêm và sáng, sáng sớm có nơi có sương mù. Miền Tây Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (15/11):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-va-ngay-mai-15-11-cac-khu-vuc-ngay-nang-bac-bo-bac-trung-bo-dem-va-sang-troi-lanh-co-suong-mu-468961.html