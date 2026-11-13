Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (14/11): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng; Trung-Nam Bộ mưa rào, dông vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (14/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ

Hiện nay (13/11), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo: Chiều tối và đêm 13/10, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lâm Đồng

Tình hình mưa đã qua:

Trong 3 giờ qua (từ 12h đến 15h ngày 13/11), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Đắk Môl4 64,4mm, Đăk Mool 39,8m... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường: Bảo Thuận, Đắk Song, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức An, Đức Lập, Gia Hiệp, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Quảng Tân, Thuận An, Tuy Đức.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.