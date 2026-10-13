Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (14/10): Bắc Bộ sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng; Trung Bộ cục bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 13/10 không mưa, ngày 14/10 trời nắng, gió cấp 2-3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (14/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc có mây, mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP. Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng

Hôm nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính 7h đến 15h ngày 13/10 có nơi trên 70mm như trạm: Đông Hà Hydro (Quảng Trị) 122mm, Cầu Truồi (TP. Huế) 89mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 70,4mm…

Dự báo: Đêm 13/10 và ngày 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Chiều tối và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh từ Đắk Lắk và Lâm Đồng

Tình hình mưa đã qua: Trong hai giờ qua (từ 13h đến 15h ngày 13/10), khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Bông Krang3 83mm, Bông Krang2 52,4mm (Đắk Lắk); Đắk Môl 53,2mm, Đăk Săk 40,8mm (Lâm Đồng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Đắk Lắk từ 10-20mm, có nơi trên 40mm, Lâm Đồng từ 20-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Đắk Lắk: Liên Sơn Lắk; Cư Pui, Đắk Liêng, Dur KMăl, Krông Bông, Yang Mao;

- Lâm Đồng: Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đắk Sắk, Đắk Song, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đức An, Đức Lập, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Nam Hà Lâm Hà, Nhân Cơ, P. Đông Gia Nghĩa, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Nam Gia Nghĩa, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Sơn Điền, Tà Đùng, Thuận An, Trường Xuân, Tuy Đức.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.