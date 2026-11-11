Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (12/11): Bắc Bộ trời rét; duyên hải Nam Trung Bộ đêm và sáng mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 11/11 không mưa, trời rét, ngày 12/11 có lúc mưa rào, dông.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (12/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.