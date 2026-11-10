Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (11/11): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, gió vùng ven biển cấp 6; Huế mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, trời rét, nhiều mây, không mưa, gió cấp 3-4.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (11/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24h qua:

Chiều nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; TP. Huế, TP. Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nhiệt độ lúc 13h tại Bắc Bộ phổ biến 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C.

Gió Đông Bắc mạnh: Bạch Long Vỹ: Cấp 7-8, giật cấp 9-10; Cồn Cỏ: Cấp 8, giật cấp 9; Lý Sơn: Cấp 6-7, giật cấp 8; Phú Quý: Gió giật cấp 7; Huyền Trân: Gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Chiều tối nay (10/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị: Trời rét; TP. Huế: Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh:

Bắc Bộ: 14-17°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị: 15-18°C.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, trời rét.

Trên biển (đêm 10/11 và ngày 11/11):

Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; ngày 11/11 gió giảm dần. Sóng cao 2-4m, biển động.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 3-5m, biển động.

Thiên tai đi kèm:

Từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11:

TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa to đến rất to và dông.

TP. Huế và Khánh Hòa: Mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động của thời tiết nguy hiểm:

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến mưa lớn trong 24-48h tới:

- Từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11:

TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

TP. Huế và Khánh Hòa: Mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm.

- Đêm 10/11 và ngày 11/11: Phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Cấp 2.

Tác động của mưa lớn:

Có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.