Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (11/10): Bắc Bộ ngày nắng; Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ đêm và sáng có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 10/10 mưa dông vài nơi, ngày 11/10 trời nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (11/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (10/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 10/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Kiến Giang (Quảng Trị) 165,4mm, Dương Hòa (TP. Huế) 180,4mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 171,2mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ tới

Từ chiều tối 10/10 đến sáng 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/10, khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ chiều 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP. Huế

Hiện trạng: Hiện nay, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước thượng nguồn sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên dưới mức báo động (BĐ) 2; sông Gianh, sông Bến Hải (Quảng Trị) đang lên trên mức BĐ1; sông Kiến Giang (Quảng Trị) lên trên mức BĐ2.

Mực nước trên các sông khác ở Quảng Trị và TP. Huế có dao động.

Lúc 13h ngày 10/10, mực nước trên một số sông cụ thể như sau:

Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ 12,03m, dưới mức BĐ2 0,47m; Trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm 7,70m, trên BĐ1 0,70m; Trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy 2,24m, trên BĐ2 0,04m; Trên sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương 1,05m, trên BĐ1 0,04m.

Cảnh báo: Từ nay (10/10) đến 11/10, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có khả năng tiếp tục xảy ra, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông La còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/TP. từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Khuyến cáo:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.