Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (10/11): Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; Bắc-Trung Trung Bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, trời rét, nhiều mây, mưa vài nơi, gió cấp 3-4.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (10/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP. Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.