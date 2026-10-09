Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (10/10): Bắc Bộ mưa rào rải rác; Trung Bộ mưa lớn cục bộ; Nam Bộ đêm có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội, mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (10/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Huế đêm 9/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Trong hôm nay (9/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 9/10 có nơi trên 100 mm như các trạm: Hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) 151,6mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 132,4mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ chiều tối 9/10 đến đêm 10/10, khu vực Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15- 35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và đêm 9/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn chi tiết:

Cảnh báo: Từ ngày 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP. Huế

Hiện trạng: Hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước trên sông Kiến Giang, sông Bến Hải lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1.

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, TP. Huế có dao động và đang ở dưới mức BĐ 1. Lúc 13h ngày 9/10, mực nước trên một số sông cụ thể như sau: Ông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 8,93m, trên BĐ1 0,93m; tại trạm Lệ Thủy 1,32m, trên BĐ1 0,12m; sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương 1,02m, trên BĐ1 0,02m.

Cảnh báo: Từ nay (9/10) đến 10/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh khả năng lên mức BĐ1, trên các sông ở Quảng Trị và TP. Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.