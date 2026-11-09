Dự báo thời tiết hôm nay 9/11: Miền Bắc chuyển rét diện rộng, có nơi dưới 12°C

Tin rét diện rộng ở miền Bắc mới nhất và dự báo mưa lớn tại miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh tác động đến miền Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác dông, trong đó, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa vừa, mưa to.

Ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Hà Nội sáng nay mưa dông, nhiệt độ giảm sâu còn 17°C. (Ảnh: Minh Đức)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C.

Sáng sớm nay, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội. Trong sáng 9/11, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trời chuyển rét.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ 9/11 đến đêm 10/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150-250mm, cục bộ trên 500mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong ngày 9/11, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/11/2026

TP Hà Nội sáng mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa rào và rải rác dông, trong đó, đồng bằng mưa vừa, mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa vài nơi. Phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, phía Nam có nơi trên 24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to và dông, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.