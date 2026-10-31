Dự báo thời tiết hôm nay 31/10: Nam Bộ, Nam Trung Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét. Ảnh: Bnews/vnanet.vN

Cụ thể, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, trời có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 31/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.