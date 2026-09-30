Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về, dâng cao, chảy xiết làm nhiều tuyến đường dân sinh ngập úng, nước tràn vào nhà dân. Nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5m. Để kịp thời giúp dân trong mưa lũ, Ban CHQS phường Phước Tân tổ chức 100% quân số trực chiến, túc trực tại các điểm ngập sâu; phối hợp với Công an phường huy động tối đa lực lượng và dân quân tại chỗ sẵn sàng cơ động ứng cứu, hỗ trợ người dân khi cần thiết.