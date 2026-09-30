Từ thực tế các mô hình, cách làm ở cơ sở tại TP Đà Nẵng thời gian qua cho thấy: Sức mạnh của tổ chức đảng được tạo nên từ những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những cách làm hay, mô hình hiệu quả được nhân rộng, có sức lan tỏa; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gần dân, sát dân và hành động vì nhân dân. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về vấn đề này.