Vừa qua, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Cư Bao (Đắk Lắk) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 2.000 lượt người dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kỹ năng nhận biết, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng... Cũng trong dịp này, Trung đoàn đã trao tặng hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc; thăm, tặng quà 50 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; dành hơn 2.000kg rau, củ, quả, gần 600 quả trứng gia cầm, hơn 300 bộ quần áo, 50 bộ chăn màn, hơn 2.000 quyển vở tặng học sinh và nhân dân...