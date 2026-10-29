Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; kiên quyết phòng ngừa, xử lý vi phạm, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật...”. Bài “Không để tình trạng đường lối đúng, nhưng thực thi méo mó” được viết theo tinh thần đó. Đây cũng là mong muốn và kiến nghị đầy tâm huyết với Đảng của đại đa số nhân dân, nhất là những cán bộ, đảng viên lão thành.