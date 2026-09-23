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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.

Báo Hà Tĩnh
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Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/du-bao-thoi-tiet-ha-tinh-ngay-239-ngay-nang-dem-co-mua-vai-noi-post317577.html