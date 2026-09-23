Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Ngày 22-9, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Thành Hưng chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài hơn 7,5km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), khởi công tháng 11-2023, dự kiến hoàn thành giữa năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 961 tỷ đồng để xử lý các vướng mắc liên quan đến mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Tiến độ dự án được gia hạn đến tháng 9-2026, nhưng đến nay công trình vẫn còn ngổn ngang, chưa thể hoàn thành.