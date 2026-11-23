Ngày 25-11-1946, Đội điện thoại Chiến khu 3 (tiền thân của Lữ đoàn 603, Quân khu 3 ngày nay) được thành lập. Thời gian đầu, trong điều kiện trang bị, phương tiện hết sức thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm “đánh địch, lấy của địch trang bị cho ta”, từng bước xây dựng mạng lưới thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện, thông tin truyền đạt (quân bưu) kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Sau thời gian xây dựng, phát triển, các lực lượng thông tin của đơn vị đã trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ nhiều chiến dịch, trận đánh, góp phần quan trọng vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.