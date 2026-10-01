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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C.

Báo Hà Tĩnh
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Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/du-bao-thoi-tiet-ha-tinh-ngay-110-ngay-nang-chieu-toi-co-mua-rao-vai-noi-post318001.html