Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi

Quân khu 2 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh (QPAN) và đối ngoại; là phên giậu phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc, giữ vai trò trọng yếu trong thế trận phòng thủ quốc gia. Với diện tích tự nhiên hơn 69.000km², đường biên giới dài hơn 1.454km tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, địa bàn Quân khu có 17 cửa khẩu, 33 lối mở, 34 dân tộc anh em sinh sống. Địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt mạnh, giao thông còn nhiều khó khăn; thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ thường xuyên xảy ra. Những đặc điểm đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, lâu dài về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Quân khu.