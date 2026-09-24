Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/9: Mưa to cục bộ

Thời tiết Hà Nội hôm nay 24/9: Mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/9 có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã/phường của Hà Nội bao gồm: Yên Bài, Yên Xuân, Đoài Phương. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã trên sau đó có thể ảnh hưởng đến các xã/phường lân cận như: Yên Bài, Đoài Phương, Suối Hai, Tùng Thiện, Ba Vì, Vật Lại, Minh Châu...

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở Hà Nội có xu hướng giảm dần.

Ngày 24/9, Hà Nội và nhiều khu vực khác trên cả nước xuất hiện mưa lớn. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/9), từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và TP Đà Nẵng, phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 24/9, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; từ đêm 24/9 mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 24/9, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào gần sáng và sáng. Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9/2026 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.