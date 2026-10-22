Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/10: Ngày nắng, đêm không mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22/10, thời tiết Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Người dân và du khách khi tham quan Hà Nội cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình tham quan, đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Ngày 22/10, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, thời tiết Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m; vùng biển phía Đông Bắc sóng biển cao 4-6m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3-5m, vùng biển phía Đông Bắc 4-6m; biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/10:

Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộmưa rào và dông vài nơi, Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.