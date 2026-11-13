Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 13/11: Trời mưa rét, thấp nhất 18°C

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 13/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay ngày và đêm 13/11, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất 18-20°C, cao nhất 22-24°C.

Dự báo thời tiết ngày 13/11, Hà Nội mưa vài nơi, trời lạnh. (Ảnh: Công Minh)

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa giảm. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Trên biển, hiện nay (13/11), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 13/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/11

TP Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, khu Tây Bắc 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C; phía Bắc có nơi dưới 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.