Dự báo thời tiết Hà Nội tại khu vực tổ chức chương trình ngày 24/11

Theo bản tin dự báo thời tiết phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, khu vực phường Từ Liêm, TP. Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa trong khung giờ đầu buổi tối 24/11.

Cụ thể, từ 16h đến 19h, khu vực có lúc có mưa, mưa rào, trời rét; xác suất mưa 70%, nhiệt độ khoảng 19-20 độ C.

Từ 19h đến 22h, dự báo không mưa, trời rét, nhiệt độ giảm còn 18-19 độ C. Trong khoảng 22h đến 24h, thời tiết tiếp tục không mưa, nhiệt độ phổ biến 17-18 độ C, xác suất mưa dưới 10%.

Như vậy, khả năng mưa tập trung vào khung giờ 16h-19h. Người dân và du khách tham dự chương trình nên chủ động theo dõi thời tiết, chuẩn bị ô và trang phục giữ ấm.

Dự báo thời tiết khu vực phường Từ Liêm trong ngày 24/11, thời điểm diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh minh họa).

Không khí lạnh khiến Hà Nội chuyển rét từ ngày 24/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Riêng tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc và gió mạnh trên biển

Cùng với không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to cục bộ.

Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Từ chiều 24/11, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-3m. Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.