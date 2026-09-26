Dự báo thời tiết đợt không khí lạnh gây mưa tại miền Bắc từ tuần sau

Dự báo thời tiết miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh từ đầu tháng 10. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 28/9 đến 5/10, một đợt không khí lạnh sẽ gây mưa tại miền Bắc trong những ngày đầu tháng 10.

Không khí lạnh về có thể làm gia tăng mưa tại Bắc Bộ. Lượng mưa từ ngày 1 đến 10/10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm, tại Lạng Sơn 20-40mm, Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm.

Cũng trong khoảng thời gian này, Biển Đông rất ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước khi miền Bắc đón không khí lạnh

Trong khi miền Bắc chuyển sang chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với tuần vừa qua.

Tại Trung bộ, từ nay đến ngày 20/10 có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Xu thế giảm mưa tại Trung bộ và Nam Bộ có thể là một dấu hiệu El Nino rất mạnh bắt đầu. Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn uQốc gia cũng có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về nhận định từ tháng 10, El Nino có thể lên ngưỡng rất mạnh.

Không khí lạnh là hiện tượng khối không khí lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang tồn tại khối không khí ấm. Khi tràn xuống, khối khí lạnh thường gây gió Đông Bắc mạnh, nhiệt độ giảm và làm thời tiết chuyển biến xấu. Do thường xuất hiện vào mùa đông và có hướng chủ yếu từ Đông Bắc, hiện tượng này còn được gọi là gió mùa Đông Bắc. Trong những đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết có thể đi kèm mưa to, dông, tố lốc và một số trường hợp xuất hiện mưa đá, đặc biệt vào các giai đoạn chuyển mùa.