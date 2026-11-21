Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi; ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 25-26/11 trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.