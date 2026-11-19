Từ đêm 19/11/2026 đến ngày 21/11/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ khoảng ngày 25-29/11/2026, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 21/11/2026

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đêm 19/11 và ngày 20/11/2026: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Đêm 20/11 và ngày 21/11/2026: có mưa vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh.

Các khu vực khác

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Lưu ý: trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/11 đến ngày 29/11/2026

Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Riêng từ khoảng đêm 23-25/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét. Riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11/2026 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi. Riêng thời kỳ ngày 24-25/11/2026 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét. Riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-27/11/2026 trời rét.

Từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

Đêm 21/11/2026: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 22/11/2026: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 25-29/11/2026: có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác:

có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai nên theo dõi sát các bản tin dự báo mới nhất, đặc biệt khi có mưa to đến rất to.

Khi có dông, nên tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện hoặc ở nơi trống trải để hạn chế rủi ro do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cần giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ trong những ngày trời rét, rét đậm ở vùng núi Bắc Bộ.

Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết cho đợt mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra từ khoảng 25-29/11/2026 ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.